Премьер-министр Али Асадов ознакомился на месте с работами, проводимыми в Алятской свободной экономической зоне.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, с руководителями соответствующих структур были обсуждены вопросы выделения земельных участков, финансовых средств, водоснабжения и энергоснабжения Алятской свободной экономической зоны, а также предстоящие задачи и даны конкретные поручения.

Затем премьер-министр ознакомился с принципом работы терминалов на территории Бакинского международного морского торгового порта и реализуемыми инфраструктурными проектами.

Были обсуждены текущее состояние инфраструктуры в сфере транспорта и логистики в Азербайджане, цифровизация, повышение существующего потенциала в международных грузоперевозках, принятие необходимых мер для ускоренного пропуска растущих транзитных грузов, применение передового мирового опыта, современных инновационных решений в этой сфере и перспективные проекты, а также даны необходимые поручения соответствующим структурам.