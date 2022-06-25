Российские пропагандисты восхитились Адольфом Гитлером. На шоу «Соловьев LIVE» «эксперты» начали рассказывать, что немецкий фюрер является «великим стратегом». Кроме того, они намекнули, что в РФ уже нужно объявлять всеобщую мобилизацию.

«Вот Адольф Гитлер – великий стратег. По результатам, конечно, не очень. Перешел к мобилизации в 1942 году. А было поздно, потому что он тоже исходил из формулы Павловского в определенной степени», – сказал один из экспертов.

Другой «знаток» назвал Гитлера сомнительным стратегом, так как он поздно объявил мобилизацию.