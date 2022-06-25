Дедлайны войны России против Украины зависят от сопротивления Украины и западной помощи. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Если говорить о дедлайне, то это будет зависеть от нашего сопротивления, от способности Сил обороны Украины, от той помощи, которую нам оказывают, чтобы мы остановили врага, сбили темп их наступления и не позволили реализовать те цели, которые они перед собой ставят», — заявил он.

Цели РФ — это контроль всей территории Донецкой и Луганской областей, после этого уже проведение соответствующих мероприятий. Второе направление — это Херсонская область.

«Они почти полностью захватили Херсонскую область и теперь ломают голову, что делать и как дальше действовать. Первая предельная дата? Это все же будет 11 сентября, когда в России единый день голосования. Именно в этот день могут быть затронуты вопросы проведения «референдумов» или иных мероприятий по присоединению оккупированных территорий к России, или созданию квазигосударственных образований вроде «херсонская народная республика», или объединение их с Крымом», — заявил Скибицкий.

По его словам, все это политтехнологи Российской Федерации сейчас прорабатывают, идет активное изучение территорий, социальной ситуации и что с ними делать в целом – интегрировать или не интегрировать.

«Это вопрос дилеммный. Но первая дата — это 11 сентября. Следующая возможная дата, которая сейчас активно обсуждается – это 30 декабря этого года, когда будет 100 лет от создания Советского союза. Но все дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какой они будут иметь успех, и насколько мы не дадим реализовать их планы», — подытожил он.