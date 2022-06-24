Экономические операторы России заинтересованы в подключении к восстановлению освобожденных азербайджанских территорий.

Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает ТАСС.

«Мы подтверждаем заинтересованность российских экономических операторов в подключении к постконфликтному восстановлению азербайджанских территорий», — сказал он.

Лавров отметил, что две страны прорабатывают совместные проекты, а товарооборот в 2021 году достиг рекордных отметок.

«Отмечу особые достижения товарооборота, он вышел вышел в прошлом году на рекордный уровень, достигнув практически $3,5 млрд. Продвижение практических проектов, включая такие флагманские проекты, как производство грузовиков «ГАЗ», развитие сервисного центра акционерного общества «Вертолеты России», — сказал министр.

Он добавил, что новым проектом, по которому Москва и Баку условились работать «предметно», является транспортный коридор «Север — Юг», та его часть, что пройдет по территории РФ, Азербайджана и Ирана.