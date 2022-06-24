Нефтеперерабатывающие компании Индии в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти с апреля по июнь. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на источники.

Теперь российское сырье составляет 10 процентов всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. До 24 февраля показатель не превышал 0,2 процента общего объема таких закупок.

«Россия входит в десятку главных поставщиков нефти в Индию. В мае Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым крупнейшим экспортером этого сырья в республику после Ирака», — рассказал источник.