Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось очередное заседание Пленума Конституционного Суда Азербайджанской Республики.

Согласно информации пресс-службы Конституционного суда, на заседании по запросу прокуратуры Азербайджанской Республики было рассмотрено конституционное дело о толковании статьи 35-1 Закона Азербайджанской Республики “О дорожном движении” в связи со статьями 33 данного закона, 263-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и 332 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.

Изучив и обсудив мнения заинтересованных сторон и материалы дела, суд принял решение.

В постановлении говорится, что граждане Азербайджанской Республики, имеющие водительские права, выданные уполномоченным органом иностранного государства в соответствии с международными договорами в области регулирования дорожного движения, стороной которых выступает Азербайджанская Республика, а также лица, получившие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджанской Республике, в случае несоблюдения соответствующих требований статьи 35-1 Закона Азербайджанской Республики ”О дорожном движении» считается лицом, не имеющим права управлять транспортными средствами, как лицо с ограниченными правами в соответствии с частью V статьи 33 данного закона.

Государственной миграционной службе рекомендовано предупреждать лиц, получивших разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджанской Республике, о правовых последствиях невыполнения требований статьи 35-1 закона “О дорожном движении”.

Решение вступает в силу со дня его опубликования, является окончательным, не может быть отменено, изменено или официально истолковано каким-либо органом или лицом.

Следует отметить, что статья 35-1 закона ”О дорожном движении » гласит: водительское удостоверение, выданное уполномоченным органом иностранного государства — гражданин Азербайджанской Республики имеет право управлять транспортными средствами на территории Азербайджанской Республики в течение одного месяца со дня въезда на территорию страны на основании водительского удостоверения, выданного уполномоченным органом иностранного государства и срок действия которого не истек в соответствии с международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика.

Для управления транспортными средствами на территории страны гражданину Азербайджанской Республики следует заменить водительское удостоверение в порядке, установленном частями VI-VIII статьи 35 настоящего Закона.

— Иностранцы или лица без гражданства, временно пребывающие в Азербайджанской республике, имеют право управлять транспортными средствами на территории Азербайджанской Республики на основании водительского удостоверения, выданного уполномоченным органом иностранного государства в соответствии с международными договорами в области регулирования дорожного движения, участницей которых является Азербайджанская Республика, и срок действия которого не истек. При получении иностранцем или лицом без гражданства разрешения на временное или постоянное проживание в Азербайджанской Республике водительское удостоверение для управления транспортными средствами на территории страны должно быть заменено в порядке, установленном частями VI-VIII статьи 35 настоящего Закона, в течение одного месяца со дня получения этого разрешения.

— При замене водительского удостоверения в случаях, предусмотренных частями I и II статьи 35-1 настоящего Закона, водительское удостоверение, выданное уполномоченным органом иностранного государства, возвращается лицу вместе с новым водительским удостоверением.

Часть V статьи 33, отмеченная в решении, гласит: право любого физического лица управлять транспортными средствами на дорогах Азербайджанской Республики может быть временно ограничено только в следующих случаях:

1) при истечении срока действия водительского удостоверения лица — до момента замены водительского удостоверения;

2) грубого нарушения лицом правил дорожного движения в случаях, установленных настоящим Законом, — до истечения срока, не превышающего пяти лет, в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики;

3) Если у лица выявлены заболевания или физические недостатки, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, — до исцеления или устранения физического недостатка.