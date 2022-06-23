Соединенные Штаты рассчитывают на то, что Финляндия и Швеция после вероятного вступления в НАТО укрепят боевые группы восточного фланга альянса. Об этом сообщила в среду помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

«Безусловно, одна из надежд заключается в том, что обе страны внесли бы вклад и, считаю, внесут вклад в боевые группы на восточном фланге — восемь стран восточного фронта НАТО», — заявила сотрудник Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«И у Финляндии, и у Швеции прочные отношения особенно со странами Балтии. Швеция и Финляндия способны стать не только сильными членами альянса, но и вносить мощный вклад [в передовое развертывание НАТО], поскольку эти страны сталкиваются с российской агрессией прямо на своих границах», — утверждала Уолландер.