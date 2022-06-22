Финская компания Tikkurila — крупный производитель лакокрасочной продукции, у которого в России есть три производственные площадки, — покидает российский рынок, такой пресс-релиз распространила сама организации.

В нем говорится, что с начала российской военной спецоперации компания продолжала продавать в РФ минимальный объем товаров, которого хватило бы для получения местной валюты в таком количестве, чтобы платить зарплату сотрудникам.

В компании добавили, что не продавали продукцию российским госпредприятиям или авиапромышленности.

«Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты — либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход», — говорится в релизе.

В Tikkurila отметили, что если в текущем году ее деятельность в России даст прибыль, то она будет передана некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью.