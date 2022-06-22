Давид Бабаян, называющий себя министром иностранных дел «Арцаха» заявил, что «все четыре резолюции ООН признавали субъектность Арцаха» и что его потеря приведет к непредсказуемым изменениям геополитического ландшафта, а именно «пантюркизм займет главенствующую роль в регионе и проникнет в Среднюю Азию, Северный Кавказ, Ближний Восток до Китая».

По его словам, необходимо отстаивать свои позиции и не молчать, все зависит от их политики.

Комментируя для Minval.az абсурдное заявление Бабаяна политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов заявил, что называющий себя министром сепаратистского режима в Карабахе явно не знаком с четырьмя резолюциями Совета безопасности ООН, где четко и в конкретных пунктах говорится об агрессии против Азербайджана и захвате территорий нашей страны.

«В документах от оккупирующей стороны требуется немедленно вывести свои вооруженные силы и освободить захваченные территории Азербайджана. И если в этом участвовали вооруженные отряды армян Карабаха, то это еще более усугубляет ситуацию и указывает на то, что эти формирования явно помогали Армении участвовать в агрессии против Азербайджана. И выдуманная, высосанная из пальца субъектность «Арцаха» — это явно недоразумение этого «министра», потому что ни единым словом нигде подобное название не упоминается, ни в одном из официальных документов. Видимо, Бабаяну надо уяснить для себя вообще, что такое субъектность в международном праве», — политолог.

По его словам, говоря же о проникновении пантюркизма, Бабаян явно не договаривает: «Правда, он назвал несколько регионов, которые может охватить пантюркизм, но я бы на его месте назвал еще и Восточную и Западную Европу, Латинскую Америку, Африку – зачем же обижать другие континенты таким невниманием?».

В ходе нынешнего этапа посредничества Брюсселя в армяно-азербайджанских переговорах ни Шарль Мишель – руководитель Европейского Союза, ни другие официальные лица этого объединения нигде не упоминали, ни Нагорный Карабах, ни тем более «Арцах», и не говорили о его статусе. И никто из них не выступал с корректировкой своих заявлений – это явные выдумки самого Бабаяна, отметил он.

«Азербайджан — суверенное независимое государство, которое поддерживает равноправные отношения с большинством стран мирового сообщества. Это еще раз подтвердил последний Бакинский Глобальный форум. И все эти инсинуации Бабаяна, его сомнения в целесообразности взаимоотношений этих стран с Азербайджаном явно носят провокационный характер. Азербайджан продолжал и будет продолжать курс на установление равных взаимоотношений со всеми государствами мира. Ни одно из которых, кстати, не подвергло сомнению территориальную целостность Азербайджана. Вот это Бабаяну надо очень четко запомнить и уяснить», — заключил Садыхов.

Самир Ибрагимов