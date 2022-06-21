Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к сайту британской Telegraph из-за фейков о «спецоперации».

Как сообщает «Роскмосвобода», Генпрокуратура РФ сочла «фейковой» одну из статей издания и внесла ее в реестр запрещенной информации. При этом у некоторых провайдеров оказался недоступен весь сайт британской газеты, поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS

Решение о блокировке The Telegraph вынесли еще в апреле, однако под блокировку издание попало только 20 июня, отмечает «Роскмосвобода».

По подсчетам правозащитников, с начала войны в Украине Роскомнадзор заблокировал на территории России уже более двух тысяч ресурсов, в том числе Minval.az.