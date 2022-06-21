Скончался азербайджанский ученый, доктор физико-математических наук, академик Эльдар Салаев, являвшийся в 1983–1997 годах президентом Академии наук Азербайджана.

Как сообщили в НАНА, Э.Салаев умер на 88-м году жизни.

Эльдар Салаев родился 31 декабря 1933 года в городе Нахчыван. В 1972 году он был удостоен Государственной премии Азербайджана, а в 1975 году получил степень доктора физико-математических наук. С 1979 года — профессор. Эльдар Салаев был избран членом-корреспондентом Академии наук в 1980 году, действительным членом в 1983 году. В 1983-1997 годах был президентом Академии наук Азербайджана.

Эльдар Салаев был награжден орденом «Шохрат» (Слава) в 1997 году.

Лауреат премий имени академика С.И. Вавилова, Г.З. Тагиева, Н. Нариманова. Он был членом Исламской академии.