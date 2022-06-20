В январе-мае этого года Азербайджан импортировал из Грузии 11677 легковых автомобилей на сумму 96,6 млн долларов США.
Данную информацию приводит Национальное статистическое управление Грузии.
Это на 1870 единиц или на 13,8% меньше, чем годом ранее.
В январе-мае этого года Азербайджан импортировал из Грузии 11677 легковых автомобилей на сумму 96,6 млн долларов США.
Данную информацию приводит Национальное статистическое управление Грузии.
Это на 1870 единиц или на 13,8% меньше, чем годом ранее.
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