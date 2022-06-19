19 июня примерно в 11 часов сотрудник Агентства по разминированию (ANAMA) Али Шукюров (1992 г.р.) подорвался на противопехотной мине на территории села Худаферин Джабраильского района.

В результате взрыва А.Шукюров получил телесные травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в Прокуратуре Джабраильского района, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Прокуратуре Джабраильского района проводится расследование.