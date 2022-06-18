Четыре человека пострадали в результате падения лифта в 17-этажном жилом доме № 14 на улице Узбекской, расположенном на территории Низаминского района Баку. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что лифт сорвался с четвертого этажа и остановился на третьем. В результате несчастного случая пострадали жители Баку: Танзиля Сулейманова (1960 г.р.), ее внучка Лейла Сафарова (2018 г.р.), Афига Гейдарова (1968 г.р.) и жительница Сумгайыта Севиндж Расулова (1960 г.р.) Все пострадавшие с переломами конечностей были госпитализированы в больницу и выписаны после оказания необходимой медицинской помощи. Происшествие имело место 17 июня, в 22:00.

В настоящее время проверяются причины падения лифта.

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