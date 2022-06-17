В поле Белгородской области упал российский военный самолёт.
Пилот успел катапультироваться, пишет Baza. Самолёт Су-25 упал в районе села Новая Слободка после того, как зацепил опору линии электропередачи.
В поле Белгородской области упал российский военный самолёт.
Пилот успел катапультироваться, пишет Baza. Самолёт Су-25 упал в районе села Новая Слободка после того, как зацепил опору линии электропередачи.
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