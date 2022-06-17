В Украине — новый виток дипломатической активности. Сюда прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис.

Немецкая Bildt уже публикует интригующие подробности, как «евротройка» прибыла в польский Жешув, как под покровом ночи грузились в поезд, как добирались до Киева… Правда, президента Румынии в бронированный вагон не взяли. И это вряд ли только «технический» вопрос.

С начала российского вторжения высокопоставленные западные политики неоднократно посещали Киев. Как правило, речь шла о том, чтобы выразить поддержку, проявить солидарность, договориться о помощи и поставках оружия.

Но визит Макрона, Шольца, Драги и примкнувшего к ним Йоханниса с самого начала получил другую «окраску». Еще до того, как высокие гости посетили сначала Ирпень, а затем прибыли в Киев, СМИ запестрели «утечками»: лидеры европейских стран хотят усадить украинскую делегацию за стол переговоров с Москвой, попросив его пойти на территориальные уступки России, в обмен на статус кандидата Европейского союза. Затем, уже на старте визита, МВД Украины подтвердило это официально. Конкретное, скажем так, переложение рассуждений Эммануэля Макрона на тему «нельзя унижать Россию» и «Путину надо дать возможность сохранить лицо». За счет Украины, разумеется. Наконец, нешуточную «подножку» европейскими лидерам подставил Кремль. Там умудрились выразить надежду, что Макрон, Драги и Шольц в ходе своего визита в Киев сподвигнут Зеленского «реально посмотреть на положение дел». Весьма откровенно высказавшись о том, в чьих же интересах осуществляется «евромиссия».

Однако уже в ходе визита в Киев — по крайней мере «на публику» — ожидаемых призывов к миру ценой территориальных уступок не прозвучало. Более того, Олаф Шольц заверил: «Важно, когда главы правительств трех крупных стран, участвовавших в создании Европейского экономического сообщества, едут в Киев и демонстрируют свою поддержку Украине и гражданам Украины в этой особой военной ситуации», – подчеркнув, что «помощь, которую мы организуем, финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет об оружии, будет продолжена». Макрон пообещал дополнительные поставки гаубиц Caesar. Гости заверили, что Франция, Германия Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. А затем попытался дезавуировать прежние утечки: «Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины уступок». Французские депутаты, как сообщают СМИ Украины со ссылкой на Reuters, уточнили: Париж хочет военной победы Украины над РФ и восстановления ее территориальной целостности, включая Крым и Донбасс.

Но означает ли это, что скандальной инициативы по спасению лица Путина за счет Украины не существовало в природе? Вряд ли — слишком уж весомыми, хоть и косвенными, были подтверждения. Высокие гости, посетив Ирпень, просто не стали высказывать свой план спасения лица Путина? Тоже маловероятно. Или все жёстче и проще — Макрону, Шольцу, Драги и Йоханнису не удалось «прогнуть» Зеленского на свою инициативу? И план по спасению лица Кремля за счет Украины пришлось по крайней мере задвинуть в дальний угол ящика стола?

Подробности переговоров по понятным причинам остались за закрытыми дверями. Но… еще до того, как Макрон, Шольц и Драги прибыли в Жешув, в Украине дали понять, что на территориальные уступки не согласятся. Об этом прямо заявил министр обороны Резников. Более того, не столь привлекательным, как ожидалось, сочли в Киеве и обещание предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Алексей Арестович еще несколько дней назад напомнил, что Украина может стать таким же «долгим кандидатом», как и Турция.

Теоретически инициатива «евротройки» как бы несла в себе такой весомый козырь, как достижение мира. Но и тут не сходится. Можно не задавать язвительных вопросов, насколько хорошо в РФ помнят историю мюнхенской сделки, но в самой Украине прекрасно помнят, как те же ведущие страны Запада в рамках «норманнского формата» предлагали Украине идти на уступки, в том числе территориальные, конечно, временные и частичные, убеждая, что это единственный способ избежать войны. Но эти уступки, компромиссы, «формулы Штайнмайера» и т.д. Украину от новой войны не спасли. И теперь здесь не сомневаются: новая инициатива, которую тут уже успели назвать «Минск-3», гарантирует относительное перемирие, но не мир. Тем более что территориальные приобретения только разожгут аппетиты.

Наконец, не секрет, что на Западе сформировалось как минимум два «центра». И если приехавшие в Украину Макрон, Шольц, Драги и примкнувший к ним Йоханнис если и не такие откровенные кремлевские лоббисты, как Шредер или Кнайсль, но все же представители того лагеря, где считают вполне допустимым договариваться с Россией за счет Украины, то в Лондоне, Варшаве, да и в Вашингтоне мнение уже другое.

И, наконец, есть еще одно обстоятельство, о котором в своем ТГ-канале напомнил Алексей Арестович: «Капилярно, но западная помощь приходит. Потихоньку насыщая потребности наших войск. То, что мы делали, практически без западных поставок, ничем как чудом назвать нельзя. И продолжаем делать. Путин, бросив все силы в Украину, так и не (достиг) каких либо успехов». В переводе: ситуация на фронте совсем не та, чтобы в Киеве соглашались на мир любой ценой.

А тогда уже совсем другое прочтение получают слова небезызвестного Мединского, который, комментируя приезд евроделегации, пожаловался: в прошлый раз руководители Пентагона и Госдепа посетили Украину, и после этого переговорный процесс сразу остановился, еще 15 апреля согласованный на 75% проект договора мы передали украинским коллегам, ответа нет до сих пор, и вообще у него складываешься впечатление, что мир украинскому руководству не нужен.

Переведём с дипломатического: мир Украине нужен. А вот перемирие на условиях России — уже нет. И, похоже, не до конца понял это не только Мединский.

P.S.: На момент публикации материала немецкая Die Welt сообщила, что посетившие 16 июня Киев лидеры стран Евросоюза — президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги — выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако взамен они «за закрытыми дверьми» призвали украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Нурани, обозреватель