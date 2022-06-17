Началась поездка группы путешественников в Кяльбаджар.

Гости из зарубежных стран с раннего утра отправились в путь из села Тоганалы Гейгельского района, передает АПА.

В поездке принимают участие 24 всемирно известных путешественника из Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции.

Они осмотрят разрушения, совершенные в районе армянами, ознакомятся с минеральными источниками в поселке Истису.

Во второй половине дня делегация отправится в Лачинский коридор.

Далее ожидается знакомство путешественников с Губадлинским районом.

А завтра они посетят аэропорт в Зангилане, а также село Агалы.