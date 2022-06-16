Компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) — дистрибутор Coca-Cola в России — объявила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие напитки бренда в РФ. В заявлении говорится, что все клиенты дистрибутора в России сейчас находятся в процессе опустошения запасов напитков.

Как только запасы компании будут закончены, Coca-Cola HBC «больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», говорится в заявлении компании (цитата по Reuters).