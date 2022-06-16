Если кто-то думает, что страны – производители нефти и газа очень счастливы из-за высоких цен, то это ошибочная оценка.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на открытии IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

Глава государства отметил, что страны-производители поддерживают стабильный энергетический рынок, баланс между производителями и потребителями:

«Я уверен, что одним из важных вопросов будет роль ведущих международных институтов, ведущих финансовых институтов в борьбе с продовольственным кризисом. Потому что это неизбежно и он уже на пороге. Также международные организации и передовые страны должны будут заняться потенциальным ростом миграции, который будет последствием продовольственного кризиса. К этому мы можем добавить и непрогнозируемую ситуацию на энергетических рынках, способствующую неравенству между производителями и потребителями. Эта ситуация рискованная и для самих производителей. Если кто-то думает, что страны – производители нефти и газа очень счастливы из-за высоких цен, то это ошибочная оценка. Баланс между производителями и потребителями, стабильный рынок – в этом нуждаются производители. На это и направлены усилия “OPEC+”, в котором участвует и Азербайджан» (цитата по АПА).