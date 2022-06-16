Украина развернет контрнаступление до сентября, если получит необходимое вооружение. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко

«Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это. Но то, что это не закончится быстро, – это факт. Но опять же: дадут нам все вооружение, которое нам нужно, контрнаступление, возможно, закончится к концу лета», — заявил генерал. Марченко считает, что в вопросе переговоров с Россией пройдена «точка невозврата» из-за военных преступлений россиян. Зато Украина получила уникальный шанс отстоять свою независимость и обеспечить будущее свободной страны.