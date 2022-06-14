Президент Ильхам Алиев принял членов нашей национальной команды, ставшей победителем чемпионата Европы по мини-футболу в Словакии.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Президент Ильхам Алиев принял членов нашей национальной команды, ставшей победителем чемпионата Европы по мини-футболу в Словакии.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий