Изменения, проведенные в составе правления PAŞA Bank, вступили в силу.

Как сообщили АПА в банке, в соответствии с решением общего собрания акционеров, с 9 июня 2022 года Джавид Гулиев назначен генеральным исполнительным директором и председателем правления PAŞA Bank.

Джавид Гулиев начал свою деятельность в PAŞA Bank на должности советника по развитию бизнеса председателя правления банка в 2015 году.

С 23 февраля 2016 года он работал заместителем председателя правления PASHA Bank, а с 5 марта 2018 года — заместителем председателя правления и главным коммерческим администратором.

Напомним, с 12 апреля 2022 года Джавид Гулиев исполняет полномочия председателя правления PAŞA Bank.