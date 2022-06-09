С участием руководящего состава Министерства обороны на общевойсковых полигонах азербайджанской армии проводятся интенсивные тактические учения различных видов войск с боевой стрельбой.

Основной целью проведения учений является повышение боеспособности подразделений, дальнейшее повышение уровня профессионализма путем развития практических навыков личного состава.

Согласно сценарию учений, обнаруженные условные цели противника уничтожаются различными средствами авиации, мотострелковыми, артиллерийскими и танковыми подразделениями во взаимодействии.