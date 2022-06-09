Азербайджан не нарушает санкции США, введенные против России из-за военной агрессии против Украины, Баку достаточно прозрачен в своей экономической политике. Об этом заявил посол США в Азербайджане Ли Лиценбергер.

«Мы понимаем, что страны региона очень обеспокоены вероятностью непреднамеренного влияния санкций и на них. Мы поддерживаем диалог с властями в Баку, обсуждая каковы могут быть последствия от санкций и какие меры можно принять, чтобы снять эти озабоченности», – сказал Лиценбергер (цитата по «Турану»).