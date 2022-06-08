В Швейцарии началось 11-дневное судебное разбирательство по делу о мошенничестве, фигуранты которого — бывший президент ФИФА Йозефом Блаттером и бывшим вице-президентом организации Мишелем Платини, пишет «Интерфакс».

«Я настроен оптимистично, как всегда. Солнце светит. Это первый день суда, который продлится почти две недели. Если в первый день я не буду чувствовать себя уверенно, это будет плохо. Поэтому я верю в себя», — заявил Блаттер, когда прибыл в Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне.

Платини также заявил, что уверен в благоприятном для себя итоге рассмотрения дела, и что он «докажет суду, что действовал предельно честно».

Разбирательство продлится до 22 июня, приговор вынесут 8 июля. Если Платини и Блаттер будут признаны виновными, им грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф.

В декабре 2019 года сообщалось, что ФИФА подала иски в швейцарские суды против Блаттера и Платини.

«ФИФА подала в швейцарские суды иски против бывшего президента FIFA Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента Мишеля Платини, требуя возврата 2 млн швейцарских франков, которые были необоснованно выплачены Платини в феврале 2011 года», — говорится в сообщении.