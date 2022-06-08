Бывший командующий сепаратистов Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) подтвердил успехи украинских защитников на Херсонском направлении.

По вновь поступившим данным, общее положение украинской армии на Херсонско-Николаевском фронте продолжает постепенно ухудшаться, написал он в своем Телеграм-канале.

«В результате последних боев противнику все-таки удалось, несмотря на большие потери, продвинуться на несколько километров. В настоящее время ВСУ продолжает наращивать ударные группировки на Чернобаевском (с. Чернбаевка северо-западнее Херсона) и Снигиревском (с. Снигревка северо-восточнее Херсона, примерно посредине дуги Херсон — Давыдов Брод) направлениях».