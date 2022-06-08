Комплекс неполноценности и мания величия. С одной стороны, эти два понятия из сферы психологии, которая пытается расследовать некоторые аспекты сущности отдельных индивидов, априори находятся в состоянии конфронтации. Добро и зло, плюс и минус – будучи антагонистами, по определению, не могут быть в гармонии.

Тем не менее, в диалектики есть закон единства и противоположности, согласно которому, достичь гармонии, имея при наличии противоборствующие позиции, возможно.

Пожалуй, наиболее ярким примером подобной «гармонии» является армянское общество. И в данном случае речь идет не только об обособленной группе закавказских цыган, которые нашли свою «родину» на исконно азербайджанских землях в Южном Кавказе, но и армянстве в целом.

Ни для кого не секрет, что мировое армянское лобби (стоит признать, оказывающее влияние на многие силовые центры) своей основной задачей видит следующие вопросы:

— Реализовать миф о «Великой Армении»;

— Карабах-Армения, и точка;

— Турки – враги армян.

Это далеко не полный перечень всех бредовых замыслов армянского мания величия. Только вот мания величия, исходящего от комплекса своей ущербности, разлетелась в пух и прах осенью 2020 года.

На протяжении почти трех десятков лет армянская диаспора наряду с официальными кругами (именно официальными) России, США, Франции «вбухивала» непомерные средства для развития военной мощи Армении и «арцаха».

Однако 44-дневная война показала, что все финансовые потоки оседали сперва в карманах «карабахского клана», а затем и команды «демократа» Пашиняна. Итог известен: полное фиаско армян в 44-дневной войне.

Тем не менее, армянское лобби, позабыв о экс-президентах Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне, решило найти козла отпущения с Николе Пашиняне. И дело даже не в том, что война им была проиграна, а в том, что в отличие от так называемых реваншистов, более или менее осознает расклад сил в регионе.

Но реалистичный взгляд не входит в планы армянской диаспоры, которые желают загребать жар чужими руками. А, следовательно, любое упоминание о мире претит их планам.

Именно поэтому, сегодня все мирные устремления нынешнего руководства Армении воспринимаются армянской диаспорой, как отступление от главной идеологической линии.

Потому неудивительно, что заморские армяне возмущены намерениями правительства Пашиняна, которые направлены на нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией. Живя прошлым, представители армянского лобби зациклились лишь на одном фашистском тезисе гитлеровского прихвостня Гарегина Нжде, что турки – извечные враги армян.

И доказательством архаичного мышления армян является их встреча своего соплеменника, главного уполномоченного по делам диаспоры Заре Синаняна в США.

Представители армянской общины встретили его в зале встречи с плакатом «Заре – предатель» и «флагом арцаха». Они скандировали также «Никол – предатель!».

Честно говоря, непонятно, на что рассчитывали припеваючи живущие американские армяне? Возобновления войны? Это без проблем. Только вот американские ура-патриоты должны осознать простую истину: эта война будет последней не только для «арцаха», но и для Армении. Россия уже не та…

Сергей Иванов, автор Minval.az