Алияр Гахраман оглы Мамедъяров назначен заместителем председателя Центрального банка Азербайджана. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

А.Мамедъяров родился в 1977 году в Баку. С 2001 года Мамедъяров работает на различных должностях в Центробанке. В 2017-2019 гг занимал пост председателя Попечительского совета Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF). В феврале 2012 года награжден медалью «Терегги» за заслуги в развитии банковского дела.

Согласно другому распоряжению президента, Рашад Темраз оглу Оруджев назначен первым заместителем председателя Центрального банка Азербайджана.