Внешний государственный долг России с начала года уменьшился на $2,6 млрд, составив по состоянию на 1 апреля $57 143,2 млн. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты России.

«Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 57 143,2 млн долларов США <…> и уменьшился на 2 558,8 млн долларов США, или на 4,3 %, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года», — следует из доклада.

В докладе также указывается, что расходы на обслуживание госдолга России в первом квартале выросли на 11,4 млрд рублей (на 41,2%), на $24,6 млн (6,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.