Свято место пусто не бывает. Эта извечная мудрость актуализировалась с долгожданным для собравшихся вокруг котла кулинаров-чертей переездом в потустороннюю обитель основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимимра Вольфовича Жириновского. Основатель ЛДПР тешил публику своей клоунадой на протяжении 33 лет, с момента создания им партии и выхода на арену политического цирка. Никто не воспринимал Жириновского всерьёз, и даже его выступления с трибун Государственной думы РФ, вплоть до наиболее скандальных, присутствовавшие в зале депутаты, сидящие в президиуме спикер и заместители, да и сами избиратели, слушавшие его словоизвержения через СМИ, воспринимали с юмором, потому как иначе относиться к этой ереси было невозможно.

А зря. Облачившись в образ политического шута, Жириновский выполнял очень непростое задание руководства его страны. Истории известны примеры, когда правители доводили свои месседжи до заморских послов, бояр и герцогов посредством джокеров. Да, воцарившуюся на мгновение в царских палатах тишину всегда можно было прервать, списав образовавшуюся неудобную ситуацию на дурачка. Но кому надо, тот месседж понимал. Этот выдержавший вековым испытанием коммуникационный метод получил применение как в государственном масштабе, так и, увы, на корпоративном уровне.

Поэтому спрос на жириновских был и будет всегда. На место королей приходят короли, на место скоморохов — скоморохи.

С отходом Жириновского в мир иной место его занял лидер фракции ЛДПР в Государственной думе, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В отличие от своего предшественника, у нового руководителя партии с самого начала сложились с нашей страной нормальные отношения. Он не позволял себе скандальных высказываний и угроз в адрес Азербайджана, и, поверьте, здесь это видят и ценят. Тем не менее, со смертью Жириновского внутрипартийная борьба за лидерство в этой политической силе не только не ослабла, напротив, обострилась, да настолько ожесточенно, что соскочить за океан решил сам отпрыск основателя партии, бывший заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев, постеснявшийся когда-то взять фамилию отца, но не побрезговавший новым именем «Давид Гарсия». Фамилия ни русская, ни «юридическая». Впрочем, не исключено, что сынок не уехал, а его, что называется, «уехали».

Теперь в роли главного соперника Слуцкого в борьбе за лидерство в унаследованной им партии нарисовался депутат Александр Шерин, который рвёт на себе рубаху, чтобы доказать свой «патриотизм».

А патриотизм, как традиционно водится в определенных политических кругах РФ, выражается не в стремлении сделать Родину лучше, чем она есть, а в унижении всех остальных стран и народов. И в особенности тех, кто самостоятельно добился успехов в немалой степени благодаря своевременному дистанцированию от бывшей метрополии.

Шерин из Краснодара. Что представляет собой этот регион России и чьи мафиозные и этнические криминальные группировки там рулят, объяснять излишне. Высказанные недавно Шериным угрозы в адрес Азербайджана, безусловно, рассчитаны на местных избирателей армянского происхождения. Не исключен политический заказ со стороны армянских ОПГ Краснодарского края. А если еще и вспомнить, что Маргарита Симоньян имеет отношение к оскандалившемуся и, как следствие, заблокированному на территории Азербайджана агентству «РИА Новости», и родом из того же Краснодара, с которым, по ее же признанию, у нее имеются много «завязок», становится понятно, откуда растут ноги.

В Азербайджане всё это видят, фиксируют, продолжают наблюдать. Поведение пробравшихся во властные структуры России лиц армянского происхождения и их стремление испортить российско-азербайджанские отношения, в принципе, понятны. Неясно другое — России-то зачем всё это надо? В чём выгода от сознательного, целенаправленного ухудшения ею отношений со своими соседями? Азербайджан твёрдо определил для себя приоритеты, поставил перед собой ясные цели и уверенно идёт к ним. И достигнет их, пусть никто в этом не сомневается!

Причём цели эти никак не ущемляют интересы России. Ни энергетическая доктрина Азербайджана, ни его система безопасности не направлены против других стран, а отвечают лишь национальным интересам нашего народа.

Продаём природный газ? Так, на то и газ, чтобы его добывать и продавать. Вон, даже транскаспийский газопровод так и остался на бумаге, чтобы не эскалировать ситуацию.

Освободили свои территории военным путём? Так, был же дан шанс, целых 26 лет на дипломатическое воздействие на Армению, чтобы та добровольно выполнила требования 4-х резолюций Совета безопасности ООН.

Против вступления соседей в НАТО? Хорошо, вон, даже «неприсоединившимися» стали.

Требуете хорошего отношения к оставшимся в бывших советских республиках этническим русским? В Азербайджане русским живётся куда лучше, чем в самой России, о переезде в которую они теперь даже слышать не хотят!

Не нравится вам наше сближение с Турцией? А с кем ещё сближаться, если не с самым близким к нам народом? Да и вообще, в каком месте наше сближение с Турцией ущемляет интересы России?

В чём проблема? В чем цель спуска с цепей этих маргош, шериных и прочих? Мы — независимое государство, ни от кого не зависим и не преследуем цель подчинить себе другое государство. У вас никогда и ни с кем не было и, похоже, уже никогда не будет такого надёжного сотрудничества, как с Азербайджаном! Никогда у вас не было и не будет такого предсказуемого и понятного партнёра и соседа, как Азербайджан, у которого слова с делом никогда не расходятся.

Зачем вы своими же руками настраиваете наше общество против себя, причем в ситуации, когда у вас в мире и без того не так уж много друзей осталось? Неужели роковая и глупая ошибка, допущенная Кремлем накануне 20 января 1990 года, в результате которой азербайджанский народ окончательно и бесповоротно взял курс на политическую независимость, ничему вас так и не научила? Знаете, что нужно делать, чтобы лебеди не улетели — кормить лучше, а не крылышки им подрезать.

Но если уж тянет вас к подрезаниям, так сделайте это с языками симоньянш, милоновых, делягиных, шериных и им подобных. А использовать их в роли дурачков, которые, в случае чего, «не отражают официальную позицию», не стоит. Мы всё видим, и с нами разговаривать с помощью месседжей, вложенных в уста скоморохов, не стоит. Для этого существует прямая связь между двумя лидерами, сложившиеся личные доверительные отношения между которыми способны решить любую задачу.

Зухраб Дадашов