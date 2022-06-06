Россия и Турция достигли предварительной договоренности о разблокировании поставок украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Однако, по данным агентства, с условиями сделки пока не согласна Украина.

Из-за продолжающихся военных действий украинское продовольствие, главным образом зерно, не попадает на мировые рынки, что грозит голодом нескольким регионам, которые от него зависят.

Как пишет Bloomberg, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил помочь с разминированием морского побережья около Одессы и с сопровождением украинских судов с зерном. Однако Украина опасается, что без защиты Одесса может оказаться уязвимой для нападения со стороны России, сказано в публикации.

Ожидается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит план разблокирования украинских портов во время переговоров в Анкаре в среду.

В понедельник Лавров подтвердил, что будет обсуждать этот вопрос. «Специалисты уже выезжают сегодня в Турцию, завтра туда направляется моя делегация, — сказал глава МИД России. — И надеюсь, что мы там сможем не то, что поставить окончательную точку, это все-таки предстоит сделать нашим руководителям, но сможем подробнейшим образом проработать те варианты, о которых говорил президент [Путин]».

По данным Bloomberg, согласованный Россией и Турцией план предполагает разминирование моря около Одессы и предоставление гарантий безопасного прохода кораблей из Черного моря под эгидой ООН. При этом, согласно источникам агентства, Украина не принимает прямого участия в переговорах.

Агентство также утверждает, что Россия требует предоставить ей возможность инспектировать торговые судна на предмет наличия на них оружия и с этим условием не соглашается Украина.

Предложение Путина о разблокировании Черного моря в понедельник прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу, — написал Кулеба в «Твиттере». – Тот же Путин говорил немецкому канцлеру Шольцу и французскому президенту Макрону, что он не нападет на Украину – за несколько дней до того, как он начал полномасштабное вторжение в нашу страну. Мы не можем верить Путину, его слова ничего не значат».

Bloomberg также цитирует полученный им комментарий заместителя министра экономики Украины Тараса Качки: «Заранее говоря о достижении договоренностей, Россия пытается переложить ответственность на Украину. Но правда в том, что продовольственный кризис был искусственно создан Россией – и только Россией».