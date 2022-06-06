На портале Госзакупок России в мае появилось множество лотов на организацию захоронений в разных городах, обнаружили корреспонденты издания «Можем объяснить». Как правило, могилы закупают для людей без родственников или из незащищённых социальных групп (чьи семьи не могут организовать похороны), при этом количество могил аномально.

В Хабаровском крае заказано рытьё сразу 700 могил. Аналогичный контракт был пять лет назад — но всего на 120 могил, при этом сильно дороже нынешнего. То есть нынешние захоронения организуют на скорую руку.

В Красноярске закупают около 100 могил — вообще впервые в истории заказчика, который раньше делал закупки в сфере ЖКХ.

В Копейском районе Челябинской области заказали погребение сразу 37 умерших. В Карелии – 39.

А в Мурманске не обозначено количество новых захоронений: в документации сказано, что они планируются «очередями».

Как мы рассказывали, сотни тел погибших на украинской войне еще ждут возвращения на родину и хранятся в рефрижераторах на железнодорожных путях — такие составы окрестили “поездами мертвых”. РФ не спешит забирать своих погибших бойцов и отказывается сообщать о потерях. В Киеве утверждают что их число перевалило за 30000.