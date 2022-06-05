Если Азербайджан сохранит на протяжении 2022 года нынешний уровень экспорта газа в Европу, то этот показатель увеличится примерно на три миллиарда кубометров в годовом исчислении, говорится в Глобальном газовом отчете за 2022г., который обнародован Международным газовым союзом (IGU), Snam и Rystad Energy.

«Еврокомиссия обнародовала планы по росту импорта газа по трубопроводам из нероссийских источников на 10 миллиардов кубометров до конца 2022 года. Прогнозируется, что большая часть этих дополнительных объемов будет поступать из Норвегии, Алжира и Азербайджана. Для этого есть достаточно свободных трубопроводных мощностей, но остается вопрос способности этих стран увеличить добычу на своих месторождениях. Норвежское нефтяное управление (NPD) опубликовало пересмотренный прогноз добычи в феврале 2022 года, предусматривающий увеличение добычи природного газа в 2022 году на 5,15 миллиарда кубометров. В апреле 2022 года Eni и Sonatrach подписали соглашение об увеличении поставок газа из Алжира в Италию до девяти миллиардов кубометров в год в 2023-2024 годах», — говорится в сообщении.