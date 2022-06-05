Украинские войска артиллерийским ударом уничтожили склад боеприпасов россиян в Луганской области. Это сделала 80-я бригада.
«Файер-шоу от 80 отдельной десантно-штурмовой бригады», — сообщили военные.
Украинские войска артиллерийским ударом уничтожили склад боеприпасов россиян в Луганской области. Это сделала 80-я бригада.
«Файер-шоу от 80 отдельной десантно-штурмовой бригады», — сообщили военные.
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