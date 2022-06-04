Бывший командующий сепаратистов Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что бойцы «Интернационального легиона» контратакуют россиян в Северодонецке. Российские подразделения вынуждены отступать. Об этом он сообщил в Telegram.

«Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украинцы ввели в бой подразделения иностранных наемников, в основном поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском)», — заявил Гиркин.

Он также уточнил, что защитники Украины продвигаются, а российские подразделения отходят.