В Комсомольске-на-Амуре что в Хабаровском крае России мужчина поджег здание Росгвардии.

По предварительным данным, мужчина попытался зайти с пластиковой канистрой с горючей жидкостью в здание Росгвардии, но дверь оказалась закрыта. Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, в результате чего на крыльце произошёл пожар.

Пожар ликвидировали сотрудники пожарной охраны. Пострадавших в результате инцидента нет.

Нападавший задержан. Им оказался 50-летний мужчина.

Кроме того, в России пожар произошел и на автобазе областной Думы в городе Тюмень.