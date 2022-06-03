Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Запад не стремится затянуть боевые действия в Украине, а также призывает Россию завершить специальную военную операцию в этой стране.

«Мы вновь призываем президента [России Владимира] Путина немедленно положить конец этому конфликту и всем страданиям и глобальным потрясениям, которые вызвала выбранная им война. Ни Соединенные Штаты, ни наши союзники и партнеры не стремятся продлить эту войну, чтобы причинить боль России», — говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении Блинкена.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, США испытывают «огромное уважение к гражданам России» и не видят в них врага, желают им достойного будущего.

При этом Блинкен подчеркивает желание США попытаться укрепить военный потенциал Украины. «Как заявил [американский] президент [Джо] Байден, наша цель проста — Соединенные Штаты хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, обладающую средствами, которые позволяют сдерживать будущую агрессию и защищаться от нее», — гласит заявление, которое было распространено по случаю сотого дня спецоперации. По словам Блинкена, США поддерживают Украину, помогут ей защитить «суверенитет и территориальную целостность», «отстроиться вновь по завершении этой войны».

«Украина одержит победу», — полагает госсекретарь.