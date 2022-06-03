В связи с незаконными действиями должностных лиц Государственной службы по имущественным вопросам и ряда муниципалитетов возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы.

Данная информация приводится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и министерства экономики Азербайджана.

Проведенные оперативно-следственные мероприятия установили обоснованные подозрения в том, что заведующий сектором организации рынка земли отдела геодезии и организации государственного управления землями Госслужбы Йилдырым Мамедов, главный консультант сектора Асад Насибов, начальник Шекинского территориального отдела Госслужбы Мубариз Пашаев, начальник Газахского территориального отдела Эхтирам Эйвазов, начальник Бейлаганского районного отдела Эльсевер Пашаев злоупотребляли служебными полномочиями.

Данные лица брали взятки за выдачу положительного заключения о праве собственности на земельные участки, находившиеся в муниципальной собственности.

В связи с этим Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре АР пятерым чиновникам предъявлено обвинение по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторный подкуп) и 308.2 (злоупотребление служебным положением с тяжкими последствиями) Уголовного кодекса АР.

Суд принял решение арестовать нарушителей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других фигурантов уголовного дела.