Полное завершение проекта модернизация и реконструкции Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева планируется в 2027 году, заявил заместитель директора SOCAR Downstream Эмиль Алхаслы.

Начало производства бензина стандарта «Евро-5» на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева, находящемся на балансе SOCAR, запланировано на июнь-июль 2023 года, сказал Алхаслы.

«Выпуск дизельного топлива по экологическим стандартам «Евро-5» на заводе начнется в третьем квартале 2022 года, бензина по стандартам «Евро-5″ — в июне-июле 2023 года», — сказал Алхаслы в пятницу, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

«Что касается бензина по стандартам «Евро-5», то на заводе планируется производить, в целом, 2 млн тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95 в соотношении 60% на 40%», — отметил Алхаслы.

Алхаслы подчеркнул, что за счет реализации данного проекта, БНПЗ сможет обеспечить потребности Азербайджана в бензине и дизеле до 2040 года. При этом, объемы сверх внутреннего потребления будут направлены на экспорт.