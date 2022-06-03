«Пусть в Президиуме примут решение и обнародуют результаты проверок».

Об этом в ходе специального заседания Президиума НАНА, посвященном итогам участия НАНА в фестивале «ТЕКНОФЕСТ Азербайджан»,заявил директор Института нефтехимических процессов Нана Вагиф Аббасов.

Он отметил, что не смог встретиться с руководством НАНА.

«Как может быть, что начальник юридического отдела делает заявление для общественности и говорит, что в отношении Вагифа Аббасова заведено уголовное дело, а президент НАНА об этом не знает. В институте 552 сотрудника, за 11 лет институту выделяется 48 млн. манатов. 36 млн. манатов из которых — это зарплата, 4-5 млн. манатов можно присвоить? Пусть в Президиуме примут решение и обнародуют результаты проверок. С другой стороны, якобы три года назад было приобретено устройство для другого института и оно было передано нашему институту. В 2017, 2018, 2019 годах для Института нефтехимических процессов ни одного уникального устройства приобретено не было. Я не могу принять и держать у себя устройство в качестве инвентаря, которое не нужно для института».

Академик подчеркнул, что в истории НАНА был случай, когда человек покончил с собой из-за несправедливости: «Этот человек — Гейдар Гусейнов, Я буду вторым. Не наговаривайте на меня! Не будьте врагами института! Прошу обеспечить проведение заседания Президиума с участием директоров институтов. Заседание Президиума не должно быть закрытым».