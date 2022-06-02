У России не остаётся другого выбора, кроме как наносить удары по центрам принятия решений в Украине, если поставляемые Киеву западные вооружения будут использоваться для атаки объектов на российской территории, заявил в интервью Al Jazeera зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Совершенно очевидно, что, — об этом уже было сказано, — в случае, если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, — в этом случае у вооружённых сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — приводит слова Медведева РИА Новости. Так он прокомментировал поставки США Киеву систем залпового огня.

В частности это коснётся украинского Министерства обороны и Генштаба, пояснил он.

«Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — сказал Медведев, имея в виду, очевидно, США.