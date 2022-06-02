Азербайджан готов за считанные часы обеспечить подачу природного газа и электроэнергии армянскому населению в Карабахском регионе страны через свою внутреннюю инфраструктуру. Об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на Бакинском энергетическом форуме.

«Технически мы к этому готовы. Если будет принято соответствующее решение, то мы можем обеспечить подачу газа в считанные часы. Причем армянское население Карабахского региона будет платить за этот газ меньше, чем сейчас»,- сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Солтанов при этом добавил, что тоже самое касается и энергоснабжения армянского населения в Карабахском регионе.