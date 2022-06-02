Сербия рассчитывает к концу 2023 года начать поставки газа из Азербайджана, заявила вице-премьер страны Зорана Михайлович.

«Сербия в плане газа на данный момент на 100% зависит от одного поставщика- Российской Федерации. В настоящее время реализуется проект строительства интерконнектора Сербия-Болгария. Это очень важный проект, который мы рассчитываем завершить до сентября 2023 года», — сказала Михайлович на Бакинском энергетическом форуме.

«Это и есть причина моих встреч в Баку с руководством Азербайджана. Мы рассчитываем на диверсификацию за счет поставок азербайджанского газа после сентября 2023 года», — добавила она.