Министры энергетики Азербайджана и Казахстана Пярвиз Шахбазов и Болат Акчулаков оценили на встрече в рамках Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week) возможности транспортировки казахстанских энергоресурсов на мировые рынки транзитом через Азербайджан, сообщили в среду в министерстве энергетики Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве в сфере энергетики и ситуации на энергетических рынках. Оценены возможности транспортировки казахстанских энергоресурсов на мировой рынок», — информирует Минэнерго Азербайджана.