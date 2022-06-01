В Израиле проходят масштабные учения «Огненные колесницы», в рамках которых привлекли сотни единиц техники. Об этом сообщает Newsru.co.il

Десятки израильских истребителей приняли участие в отработке атаки в Средиземном море. В их ходе отрабатывались различные маневры, в том числе дозаправка истребителей в воздухе. Эта часть учений проходила под названием «За горизонтом».

«Огненные колесницы» задумывались как учения для подготовки военных к нападению на Иран. Учения начались еще 15 мая. Она задействует все виды войск, в том числе 100 единиц авиации.