1 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра добычи и энергетики Сербии Зорану Михайлович.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На встрече было выражено удовлетворение развитием основанных на стратегическом партнерстве между нашими странами двусторонних отношений в различных сферах, был отмечен хороший потенциал для дальнейшего расширения наших связей.

Зорана Михайлович выразила свои поздравления в связи с проводимой под руководством Ильхама Алиева работой на благо нашей страны и народа, в том числе с реализуемыми на освобожденных территориях масштабными проектами по реконструкции.

Гость подчеркнула, что азербайджанские компании успешно работают в Сербии.

Заместитель премьер-министра, министр горной промышленности и энергетики Республики Сербия заявила, что посетила наши освобожденные от оккупации территории и во время визита своими глазами увидела разрушения.

Глава государства рассказал о больших разрушениях, учиненных армянами на наших землях в период оккупации.

В ходе беседы было отмечено, что 27-я Международная Каспийская нефтегазовая выставка вносит вклад в укрепление регионального и международного сотрудничества, подчеркнуто значение участия Зораны Михайлович в выставке.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, были затронуты вопросы сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства.