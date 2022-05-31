Из порта контролируемого российскими военными Мариуполя в направлении Ростова-на-Дону вышло груженное металлопрокатом судно — сухогруз «Астрахань», сообщает ВВС.

Согласно российскому государственному агентству РИА Новости, судно стояло на погрузке два дня, погрузка осуществлялась плавучим краном. «Портовые краны пока обесточены из-за нарушения электроснабжения порта в ходе боев», — отмечает корреспондент агентства.

Как написал в своем телеграм-канале лидер самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин, из порта Мариуполя вывезли 2500 тонн рулонного металла.

Киев назвал решение России о вывозе из Мариуполя металла стоимостью в сотни миллионов долларов актом мародерства и грабежа.