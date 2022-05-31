Болгария – один из трех покупателей азербайджанского газа в Европе. Я уверен, что трубопровод с Грецией в ближайшее время будет достроен, и Болгария начнет получать азербайджанский газ.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после встречи с болгарской коллегой Теодорой Генчовска.

«Это внесет большой вклад в энергетическую безопасность Болгарии», — отметил глава МИД.

Министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска заверила своего азербайджанского коллегу, что диверсификация энергоресурсов и источников поставок является одним из приоритетов правительства Болгарии.

«Я напомнила, что мы ожидаем завершения в ближайшее время строительства газового соединения с Грецией, чтобы затем мы могли полностью реализовать согласованные с Азербайджаном объемы природного газа для Болгарии», — добавила Генчовска.

Министр отметила, что болгарская сторона готова организовать визит бизнес-делегации из Азербайджана в страну.

Болгарский министр подчеркнула важность возобновления прямых авиарейсов София-Баку для увеличения потока туристов между двумя странами.