Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Затронуты тема войны в Украине, ситуация в Сирии и другие региональные события, передает «Анадолу».

Выражена обеспокоенность ростом числа беженцев из Украины и гуманитарной ситуацией, складывающейся в зоне ведения боевых действий в Украине. Подчеркнута необходимость ускорения переговорного процесса с целью прекращения войны в Украине путем дипломатии.

Собеседники обменялись мнениями относительно процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, вопросов глобальной продовольственная и энергетическая безопасность и борьбы с терроризмом.

В ходе переговоров с турецкой стороны было заявлено, что страны, которые хотят стать членами НАТО, должны принять ценности и принципы альянса по безопасности и борьбе с терроризмом. В этом контексте было указано, что Швеции и Финляндии необходимо предпринять конкретные шаги в отношении террористических организаций, угрожающих национальной безопасности Турции.

Ибрагим Калын отметил, что террористическая организация PKK/PYD/YPG продолжает представлять угрозу национальной безопасности Турции и территориальной целостности Сирии. Он заявил, что Турция продолжит бескомпромиссную борьбу со всеми террористическими организациями.

Стороны обсудили состояние двусторонних турецко-американских отношений

Выражена надежда на расширение сотрудничества Анкары и Вашингтона при решении региональных проблем, а также в сфере экономики, энергетики и оборонной промышленности посредством реализации Стратегического механизма Турция-США.

Пресс-секретарь президента Турции отметил, что Анкара и впредь будет демонстрировать основанный на стремлении к миру и стабильности конструктивный подход, направленный на защиту национальных интересов Турции во всем регионе, включая Эгейское море и Восточное Средиземноморье.