Английский футбольный клуб «Челси» перешел под контроль консорциума инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли. Об этом сообщается на сайте клуба.

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Также в консорциум входят американский бизнесмен Марк Уолтер (они с Бёли являются совладельцами бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс»), швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и инвестиционная компания из США Clearlake Capital Group.

По условиям сделки, Бёли и Clearlake получат совместный контроль над клубом и будут равноправно управлять им. Бёли возглавит управляющую компанию.